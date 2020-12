Jaar cel geëist tegen vrouw die asielzoekster Sint Annaparochie mishandelde met kokend water

Tegen de Nigeriaanse vrouw, die een andere Nigeriaanse vrouw uit het azc in Sint Annaparochie aangevallen heeft met kokend water, is door het Openbaar Ministerie twaalf maanden cel geëist. De vrouw was in augustus op bezoek bij haar vriendin in het AZC in Gilze, toen ruzie ontstond met een ander Nigeriaans stel omdat de vrouwen een lesbische relatie hebben.