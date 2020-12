Zorgen over WMO Leeuwarden: "WindKracht058 kan niet bieden wat cliënten nodig hebben"

Gemeente Leeuwarden heeft financiële problemen bij het sociaal domein en heeft daarom onder anderen gekozen om de dagbesteding en ambulante zorg bij de WMO in één organisatie onder te brengen: WindKracht058.

De cliëntenraad van MindUp is niet blij met die ontwikkeling. "Wij roepen u dringend op om het besluit van aanbesteding WMO MindUp te heroverwegen in verband met de fysieke en psychische gezondheid en het algemeen welbevinden van onze cliënten", zo schrijven ze in een brief aan de gemeenteraad van Leeuwarden.

Geen antwoorden

Vooral dat de cliënten niets horen over hoe ze in de toekomst zorg zullen krijgen, leidt tot zorgen. "Duidelijk wordt uit het verhaal van meerdere cliënten dat de toekomstige zorgverlener geen antwoorden kan/wil geven op de voor onze cliënten belangrijke vraagstukken." Zowel van de zorgorganisatie als de gemeente krijgen de cliënten geen antwoorden op hun vragen, schrijven ze.

"Wij zien dat de toekomstige zorgaanbieder nog niet zover is om te kunnen bieden wat onze cliënten nodig hebben. Wij willen voorkomen dat cliënten hier nog meer last van ondervinden." Daarom wil de cliëntenraad dat de dagbesteding bij MindUp blijft totdat WindKracht058 "haar zaken dusdanig op orde heeft en er een warme overdracht kan plaatsvinden."