Leeuwarder horeca gaat toch niet open op 17 januari

"Er zal nog steeds geld bij moeten. We denken echter dat er niet meer in zal zitten voor de horecabranche, en echt open gaan is geen optie waar we iets mee bereiken", aldus Eijer. Hij herhaalt dat er, ook al is er nu meer financiële steun voor de horeca, nog steeds geen perspectief voor de horeca is.

"De reserves zijn op, spaarbankboekjes worden leeg gehaald en leningen zijn aangegaan om vaste maandelijkse kosten te kunnen blijven betalen. We hangen in de horeca aan de laatste strohalmen en financieel en geestelijk is het niet meer vol te houden."