Súdwest-Fryslân sluit jeugdketen vanwege hoge aantal besmettingen: "We willen een stevige daad stellen"

De keten zouden eigenlijk al dichtmoeten omdat ze officieel vallen onder eet- en drinkgelegenheden. De keten zijn volgens de gemeente echter een uitlaatklep voor de jeugd en mochten daarom van de gemeente nog open zijn.

De keten mogen weer open als andere eet- en drinkgelegenheden weer open mogen en er een duidelijk coronaplan is waarin staat hoe de coronamaatregels toegepast en gehandhaafd worden. De gemeente moet dit plan goedkeuren.

"Stevige daad stellen"

"We zien in de leeftijdscohort een trend die ongewenst is en die we willen doorbreken", zegt locoburgemeester Mark de Man. "De keten hebben we opgelegd om te sluiten, al is het zo dat veel keten uit zichzelf al waren gesloten. In het kader van voorzorg willen we een stevige daad stellen."

"De reacties die we tot op heden hebben gekregen zijn vooral begripvol", zegt De Man. Hij heeft er begrip voor dat de sluiting van de keten misschien slecht valt bij jongeren. "We beseffen ons heel goed dat het voor jongeren een heel uitdagende tijd is."

GGD

Volgens de GGD springen de jeugdketen er niet echt bovenuit, als het gaat om plaatsen waar jongeren een besmetting oplopen.

In de gemeente Súdwest-Fryslân werden in de afgelopen 24 uur 46 besmettingen vastgesteld. Dat is het hoogste aantal van alle Friese gemeentes.