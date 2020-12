Sambissa en Kallon keren terug in de basis bij SC Cambuur

Dat Sambissa en Kallon er weer instaan, gaat ten koste van Joris Kramer en Michael Breij. Ze zitten zaterdag op de bank. Kallon viel de afgelopen weken al een paar keer in, maar stond nog niet eerder in de basis. Cambuur heeft erg voorzichtig met hem gedaan, vertelt Henk de Jong. "We hebben er mooi de tijd voor genomen. Het stond niet helemaal goed in zijn rug en dat is wel heel belangrijk voor explosieve jongens zoals hem. Op een bepaald moment moet je er ook weer in."

Voor De Jong was het nodig om Sambissa vorige week even op de bank te zetten. "Het was niet scherp en het was niet wat we willen, dus dan moet je er even uit. Ik hoop dat ze dan even goed boos op me zijn, de knop omzetten en hun voordeel er mee doen."

Cambuur speelt dus met twee nieuwe namen, de andere negen spelers veranderen niet. De Jong kan over een fitte selectie beschikken. Alleen de langer geblesseerde Stanley Akoy en Delano Ladan zijn er niet. De Jong verwacht dat Ladan donderdag in de beker weer kan aansluiten.