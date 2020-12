Meer dan een kwart van stemlokalen Súdwest-Fryslân blijkt niet coronaproof: "Het zorgt voor veel druk"

Een van de nieuwe locaties is de Oosterkerk in Sneek, maar het team heeft bijvoorbeeld ook overleg met de oude veemarkthal in Sneek, een museum in IJlst en het restaurant van een camping in Witmarsum. Samen met vijf andere gemeentemedewerkers is Janke Beintema sinds september bezig met de voorbereidingen op de verkiezingen.

Eerst kijken ze op internet naar geschikte locaties en dan gaan ze op locatie op bezoek. Maar ondertussen zijn de mensen uit de dorpen zelf ook goed aan het meedenken waar gestemd kan worden. "We worden bedolven onder aanbiedingen voor gel en kuchschermen. Maar ook voor stembureauleden en wat voor locaties beschikbaar zijn."

Acht bij tien meter

Een stemlokaal vinden is dit jaar nog niet zo makkelijk. Zo moet de ruimte minimaal acht bij tien meter groot zijn. Dit is om anderhalve meter afstand te kunnen houden en om stemgeheim te bewaren. Dat betekent dat anderen niet kunnen zien op wie iemand stemt. Die oppervlakte is dan ook het probleem in het museum in IJlst. Er zitten bepaalde dingen vast in de ruimte, waardoor er niet genoeg plek is om alles in te delen. De andere eisen zijn goede ventilatie, grote of meerdere in- en uitgangen en de locatie mag niet in gebruik zijn door andere mensen.

Drie dagen open en briefstemmen

Dat laatste is de reden dat de stemlocaties in verzorgingshuizen en basisscholen ook allemaal afgevallen zijn. Om er toch voor te zorgen dat ouderen kunnen stemmen, heeft minister Kajsa Ollongren een aantal plannen. Zo mogen zeventigplussers per brief stemmen en zijn stembureaus niet één maar drie dagen open. "Het zorgt voor veel druk."

Onzekerheid

Wat ook meespeelt, op 18 december komt er pas een beslissing over de maatregelen bij het stemmen. Het kan dus nog allemaal anders uitpakken. "Er is voor ons nog veel onzeker Het heeft heeft impact."

Andere gemeenten lopen tegen dezelfde problemen aan als Súdwest-Fryslân. Gemeente Terschelling heeft bijvoorbeeld vier stemlocaties, maar drie daarvan waren niet geschikt vanwege corona. In gemeente Heerenveen zijn negen van de dertig niet geschikt. En in Leeuwarden, met negentig stemlokalen de Friese gemeente met de meeste stembureaus, zijn vier lokalen niet geschikt.