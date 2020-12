Freedsmerk over Hugo de Jonge: "Je kan niet alles tegelijk"

Er was op de Leeuwarder vrijdagmarkt veel begrip voor de beslissing van Hugo de Jong om het leiderschap van het CDA op te zeggen: "Je kan niet alles tegelijk en het is goed om alles in te zetten om corona eronder te krijgen." Anderen zagen ook andere reden: "Hij zag er misschien ook wel tegenop omdat er tegengas uit de eigen partij was."