GGD opent zesde testlocatie, WTC Expo wordt vaccinatieplek

GGD Fryslân heeft afgelopen week een recordaantal van 11.061 tests afgenomen, 2.300 meer dan een week eerder. De dalende trend van het aantal besmettingen in Fryslân is, net als de landelijke lijn, een maand geleden gestopt, zegt de GGD. Na Drenthe kent Fryslân het kleinste aantal infecties. Er zijn echter meer tieners positief getest.

In vijf gemeenten is het aantal besmettingen deze week snel toegenomen. In Dantumadiel was sprake van een verdubbeling. Ook in Noardeast-Fryslân, Heerenveen, Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren was de stijging groot. Het aantal besmettingen halveerde echter in Harlingen. Leeuwarden had een kleine stijging.

Everhard Hofstra, arts infectieziektenbestrijding bij GGD Fryslân, maakt zich zorgen over de cijfers. "Het is een zorgwekkende toename. We kunnen ook niet één duidelijke oorzaak aanwijzen, dat maakt het heel ingewikkeld."

Quarantainemaatregels niet nageleefd

Het ligt volgens de GGD daarom niet voor de hand dat de stijging is veroorzaakt door Black Friday of door Sinterklaasinkopen. Dan zouden de oplopende cijfers ook in Leeuwarden te zien moeten zijn. GGD Fryslân zegt dat de oorzaak ligt in dat mensen de coronamaatregelen niet goed naleven.

De winters is meestal het seizoen dat virussen de kop op steken en mensen ziek worden. Volgens Hofstra verspreidt het coronavirus zich dan ook makkelijker. "We zitten veel meer binnen en dichter op elkaar. Als je dan niet voldoende ventileert, wordt de kans op overdracht groter."

Feestdagen

Het RIVM meldde deze week dat bijna 18 procent van de positief geteste mensen niet in thuisisolatie gaat. En ongeveer de helft van de mensen die in contact geweest zijn met positief getest mensen houdt zich niet aan de quarantainemaatregel. De GGD ziet dat beeld ook in Fryslân: als het virus ergens opduikt, zijn de cijfers lastig omlaag te krijgen.

"Ik wil iedereen op het hart drukken om geen plannen te maken met de feestdagen", zegt Hofstra. "We zijn nu echt op het punt aangekomen dat we echt niet meer dan 3 personen thuis uitnodigen. En zorg dan dat mensen anderhalve meter afstand houden."

Zesde testlocatie

De GGD opent binnenkort een zesde testlocatie in het eerdere Friesland College aan de Jousterweg 28 in Heerenveen. Vanaf maandag 21 december kunnen mensen met klachten of vanaf de vijfde quarantainedag er terecht. Volgens de GGD kunnen mensen daar binnen een dag getest worden en krijgen ze de dag erna de uitslag.

Dinsdag begint het testen in de grootschalige testlocatie in het WTC Expo in Leeuwarden. Daar kunnen mensen naast de PCR-test ook een antigenentest afnemen.

Vaccinaties

GGD Fryslân wil, zodra er een goedgekeurd vaccin is, in de loop van januari beginnen met het vaccineren van mensen in het WTC Expo."Dat zijn we aan het regelen. Daar gaan ook weer mensen voor werven."