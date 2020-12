Tsead Bruinja schrijft dichtbundel over leven in tbs-kliniek: 'Documentairepoëzie'

Door het schrijven van zijn dichtbundel, heeft Bruinja wel een ander beeld overgehouden aan de tbs'ers. "Je moet die mensen als mensen zien", zegt hij. "Ieder heeft zicht op een toekomst nodig, een perspectief, mogelijkheden, en zij ook. We moeten hen ook als mensen zien, niet als alleen maar criminelen."

Dat is misschien makkelijker gezegd dan gedaan, want er is natuurlijk een reden dat ze in de tbs-kliniek zitten. Dat ontkent de Dichter des Vaderlands ook niet. "Natuurlijk hebben die mensen verschrikkelijke dingen gedaan, daar wil ik niets over af doen. Maar het blijven wel mensen, waar wij goed voor moeten zorgen. En ze doen ook veel goede dingen, ook voor elkaar. Ze moeten zoveel mogelijk een compleet leven hebben. Eén van hun begeleiders zei ook 'het is belangrijk dat ze de aardappelen uit de grond zien komen, en niet alleen maar tegen een muur aan kunnen kijken'."

Springtij in de kop

De titel van de dichtbundel, 'Springtij", komt uit het verhaal van een van de tbs'ers. "Hij vertelde mij dat hij, wanneer hij verlof heeft, het liefst naar de zee toe gaat. Dan loopt hij over het strand om de kop leeg te krijgen. 'Zo nu en dan kan ik heel kwaad worden, en dan is het net als springtij in de kop', zei hij", vertelt Bruinja.