Operaasje Fryske Flagge: Anna Visser heeft Friese pantoffelklompen in Italië

Anna Visser is geboren en getogen in Gorredijk, maar woont op dit moment in Arluno, in de buurt van Milaan. Ze is vijftien jaar geleden naar Italië toe gegaan om met paarden te werken, maar op dit moment werkt ze op het kantoor van een staalverwerkingsbedrijf. "Uiteindelijk ben ik een liefde tegen gekomen, ben ik getrouwd en kwamen er drie kinderen. Dan verandert je leven. Ik werk niet meer met paarden, maar op kantoor."

'Het was heel heftig'

De coronamaatregels in Arluno zijn een stuk strenger dan in Frieslang, vertelt Anna. "We zitten hier in de lockdown, straks met de Kerst mogen we ook echt helemaal nergens heen. Er is een compleet straatverbod."

Ontzettend jammer natuurlijk, ook omdat Kerst juist de tijd is om met de familie te vieren. "Normaliter begin je 's ochtends te eten en je houdt de volgende dag pas weer op. Maar dat gaat dit jaar niet op. Ik mag niemand ontvangen, absoluut helemaal niemand." De situatie van begin dit jaar, toen het coronavirus zich begon te verspreiden, staat dan ook nog goed in het geheugen. "Het was heel heftig. Er kwamen colonnen met begraafauto's voorbij."

Pantoffelklompen

Ook al woont ze al een lange tijd in Italië, Anna is haar Friese achtergrond niet vergeten. Alle kinderen hebben pantoffelklompen met een Friese vlag erop, en ook in de auto hangt het SC Heerenveen vaandel. De kinderen praten echter geen Fries. "Ik praat helaas zelf geen Fries", vertelt Anna.