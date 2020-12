Boosheid over extra geld voor zwembadgebied in Buitenpost

Voor de aanpak van de zuidkant van Buitenpost is 550.000 euro nodig. In een tijd waarin er veel bezuinigd wordt, is zo'n uitgave niet op zijn plek, vonden de fracties van FNP, LVDA, PVV en VVD. "De noodzaak ontbreekt. Dit is niet uit te leggen aan onze inwoners", zeggen de partijen.

Een tussenvariant, met alleen een reconstructie van het kruispunt van de Kuipersweg met De Hoefslag en Bernhardlaan, was voor de vier oppositiepartijen wel bespreekbaar. Dat kruispunt moet aangepakt worden om het veiliger te maken. Er komen dagelijks veel schoolkinderen langs.

Met de herinrichting van het gebied komt er onder anderen een 'multifunctioneel' plein naast het nieuwe zwembad van Buitenpost. De bouw van de nieuwe Kûpe, het zwembad, kost zo'n zeven miljoen euro. Die bouw is al een tijdje bezig.