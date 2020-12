Bomen Oranjewoud hebben het zwaar; duikers en stuwen aangelegd om water vast te houden

De vitaliteit van de bossen in Oranjewoud gaat steeds verder achteruit. Dat heeft negatieve gevolgen voor de biodiversiteit en de natuur- en landschapswaarden. Om de beeldbepalende lindenbomen te behouden worden nu maatregelen genomen. In het bos wordt een stuwtje aangelegd dat te regelen is en een aantal duikers om het water vast te houden, zonder dat het bos verdrinkt. Door de plaatsing van grondwaterbuizen kan Wetterskip Fryslân het effect hiervan controleren. De totale kosten van het project zijn 60.000 euro.

RegioDeal

De duiker zorgt ervoor dat het water in het gebied langer vastgehouden kan worden en zo in droge tijden gebruikt kan worden. Het is het eerste project van de zogenaamde RegioDeal Zuidoost Fryslân en is een samenwerking tussen plaatselijk belang, Staatsbosbeheer, gemeente Heerenveen en Wetterskip Fryslân.

Wandelaars in de bossen van Oranjewoud kunnen via een speciale wandelroute zien welke werkzaamheden uitgevoerd worden. Deze wandelroute is te vinden op regiodealzuidoostfryslan.nl.