Friese directeur voor Groningen Airport Eelde

Tot juni dit jaar was De Groot (55) ook directeur van Luchthaven Teuge. Ze heeft veel ervaring in de luchtvaartbranche, want ze heeft ook twaalf jaar gewerkt bij de Royal Schiphol Group. Ze is ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Luchthavens, de brancheorganisatie van alle Nederlandse burgerluchthavens.

"De functie als directeur Groningen Airport Eelde is een logisch vervolg op mijn eerdere ervaringen", zegt De Groot. "Ik ben blij om een bijdrage te kunnen leveren aan de regio waar in ik woon; Noord-Nederland."

De Groot wordt de opvolger van Bart Schmeink, die in januari dit jaar werd aangesteld als interim-directeur.