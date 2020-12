Kerstster schijnt op elf onbekende plekken in Fryslân

Omdat het in de huidige situatie niet de bedoeling is om grote aantallen bezoekers samen te brengen, worden de 11 Andere Oorden niet van tevoren bekend gemaakt. De locaties krijgen zichtbaarheid door een enkele sterke lichtbron die op afstand te zien is, een hedendaagse kerstster.

"Corona houdt onze samenleving helaas nog altijd in de greep. Toch zijn er gelukkig nog dingen die wél kunnen, ook al lijken ze op het oog misschien maar klein. Lichtpuntjes in donkere tijden", zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.

Opdrachtgever van deze culturele belevenis is de provincie Fryslân, de uitvoering is in handen van LUNA Collective, Lichtendonker en Merk Fryslân.