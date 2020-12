Friese CDA'ers zijn verbaasd, maar begrijpen Hugo de Jonge wel

Wie zijn opvolger wordt, is nog niet duidelijk. Namen die genoemd worden zijn onder meer CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, van wie De Jonge de strijd om het lijsttrekkerschap won, minister van Financiën Wopke Hoekstra en staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer.

"Het partijbestuur moet er maar even goed over nadenken. De situatie is nu compleet veranderd, dus ze moeten kijken wat nu verstandig is", zegt Tjalsma. "Ik denk dat we daar een heel verstandig partijbestuur voor hebben, dat met een goede oplossing komt."

Kamerlid Harry van der Molen, die bij de voorlopige kieslijst op plek negen staat, was verbaasd door het besluit van De Jonge. "Ik vond het wel een verrassing. Maar deze man werkt zich al sinds het begin van de coronacrisis drie slagen in de rondte. Op een gegeven moment knelt dat." Het CDA zou vrijdag en zaterdag een congres houden, waarop de kieslijst definitief zou worden. Van der Molen vindt het goed dat De Jonge, voordat het zover was, zijn besluit heeft genomen. Het congres wordt nu uitgesteld.

"Het is wel ingewikkeld", erkent Van der Molen. "We hebben met elkaar een lijsttrekker gekozen, dat moet nu nopnieuw. De partij komt er wel weer uit, maar het is wel een hele verandering." Van der Molen wil niet zeggen wie het nu moet worden, al heeft hij wel een voorkeur. "Maar daar heb ik als Kamerlid niets over te zeggen. Dat is aan het bestuur." Van der Molen stelt zichzelf niet kandidaat voor het lijsttrekkerschap.