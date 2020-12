Scholen staan stil bij diversiteit en acceptatie op Paarse Vrijdag

In Nederland wordt de dag sinds 2010 ieder jaar op de tweede vrijdag van december gehouden. Paarse Vrijdag ontstond naar het voorbeeld van Spirit Day in de Verenigde Staten, die eerder in 2010 voor het eerst werd gehouden als uiting tegen het pesten van LGBT+-jongeren. Het is dit jaar de eerste keer dat Paarse Vrijdag in Noardeast-Fryslân wordt georganiseerd.

Scholen

De Regenboogwerkgroep in Noardeast-Fryslân heeft scholen in de gemeente benaderd om ook mee te doen. "Wij kregen al snel berichten terug van jongeren van onder andere het Dockinga College en het Piter Jelles die zeiden dat wilden meewerken aan deze bijzondere dag", vertelt Lenie Lap van de Regenboogwerkroep in de gemeente.

Directeuren en teamleiders pikten het ook op en gingen ermee aan de slag. Veel leerlingen en docenten dragen vrijdag kleding en accessoires in de kleur paars om uit te dragen dat iedereen zichzelf mag zijn. Op Paarse Vrijdag wordt benadrukt dat iedereen erbij hoort en dat niemand vanwege zijn sekse wordt uitgesloten.

Het was een leerling van het Piter Jelles in Leeuwarden die tien jaar geleden begon met Paarse Vrijdag in Fryslân. "Dat vind ik nog altijd heel bijzonder. Er zijn nu zo'n 1.000 voortgezet-onderwijsscholen, maar ook universiteiten en hogescholen, die hieraan meedoen."

Onveilig gevoel

Het is dit jaar voor het eerst dat ook basisscholen mee kunnen doen aan Paarse Vrijdag. De Regenboogwerkgroep in Noardeast-Fryslân had daarvoor de koepels benaderd, maar merkt dat het nog wat tijd zal kosten om alle basisscholen mee te krijgen. "Ik denk dat dat een proces is dat tijd vraagt. Dit jaar wordt er vanuit ons aandacht aan besteed, maar ik verwacht dat alle basisscholen volgend jaar ook aansluiten", zegt Lap.

Op veel scholen wordt al aandacht besteed aan diversiteit, maar volgens Lap kan er nog meer bij worden stilgestaan. "Sommige jongeren van 12 tot 17 jaar hebben nog altijd het gevoel dat het niet veilig is om uit de kast te komen. Als er aandacht voor is, krijgen zij het gevoel dat ze er ook mogen zijn."

Website

De gemeente Noardeast-Fryslân heeft sinds vrijdag een officiële Regenboogwebsite, waarop informatie te vinden is over de werkgroep en waar mensen terecht kunnen met vragen of voor informatie.