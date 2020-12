Jistrum roept gemeente op om plannen MFA door te zetten

Al zes jaar wordt er in Jistrum gewerkt aan de plannen voor een MFA. Inmiddels zijn de plannen zo ver gevorderd dat de gemeente een beslissing moet nemen over het project. Volgens voorzitter Renee Storm van de Dorpsontwikkelingsmaatschappij kan zelfs de financiering al worden geregeld, zodat over niet al te lange tijd de bouw kan beginnen.

Behoefte aan een MFA

Een nieuwe locatie is volgens Storm om meerdere redenen nodig. De sporthal in het dorp is verouderd, er is momenteel geen dorpshuis en ook andere verenigingen wachten met smart op de komst van een MFA. Maar toch besloot het college van Tytsjerksteradiel twee weken geleden om de plannen voor het MFA in Jistrum voorlopig in de ijskast te zetten.

Wethouder Gelbrig Hoekstra: "Wy moatte it kommende healjier gewoan brûke om de lêste eintsjes dúdlik te krijen. Dan leit der in fierder útwurke plan yn juny of july. Op dat momint hawwe wy ek dúdlik hoe't de ried it op in oantal terreinen hawwe wol. En dan kinne wy gewoan wer fierder mei de planfoarming."

School: behoefte aan ruimte

Voor de school in Jistrum, De Greide, kan een nieuwe locatie er niet snel genoeg komen. Volgens directeur Dineke van der Zee is het aantal leerlingen van de school de afgelopen tijd flink toegenomen. Van de verwachte krimp is in Jistrum geen sprake en dus is er op dit moment behoefte aan twee extra lokalen. De verwachting is dat het leerlingenaantal de komende tijd verder groeit, of in ieder geval gelijk blijft.

Volgens voorzitter Renee Storm zou de gemeente er goed aan doen de plannen gewoon door te zetten. "Brûk Jistrum as foarbyld", aldus Storm. Als er op gemeentelijk beleid moet worden gewacht, loopt Jistrum het risico dat partijen afhaken. De uiteindelijke realisatie van het MFA in het dorp zou daarmee in gevaar kunnen komen.