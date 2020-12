Jongeren organiseren Serious Request om jeugdhonk Minnertsga te redden

Het kwartet zit in Leeuwarden op school en heeft de actie bedacht op hun dagelijkse fietstocht naar de Friese hoofdstad. "Onderweg hebben we wel tijd om te praten", zegt Nine Siegersma. "We zijn zeker zo'n 50 minuten onderweg."

De jongeren vinden deze coronatijd maar saai. Geen dorpsfeest, geen sportwedstrijden, geen festivals. Ze willen niet ook nog eens hun jeugdhonk kwijt, want dat is voor veel jongeren in het dorp een belangrijke ontmoetingsplek.