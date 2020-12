Explosieve groei coronabesmettingen in Fryslân: bijna duizend in één week

Landelijk zijn de afgelopen zeven dagen 47.893 besmettingen vastgesteld. Dat is een groei van bijna 37 procent vergeleken met de week daarvoor.

In totaal bijna 10.000 in Fryslân

Het dagelijkse gemiddelde aantal besmettingen in onze provincie was de afgelopen week 139. Met de 974 positieve testen van afgelopen week zijn nu 9.963 inwoners van Fryslân besmet geraakt met het coronavirus sinds 10 maart. Toen werden in Gorredijk de eerste twee besmettingen vastgesteld.