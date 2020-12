Online paardenkeuring groot succes: dagelijks 30.000 kijkers van over de hele wereld

De grote belangstelling komt als een verrassing voor de organisatie, zegt Marije Akkerman van het KFPS. Volgens haar zijn da kijkers dan ook erg blij met de live online keuringen. "Er komen positieve reacties en soms ook wel eens iemand die een wat kritische opmerking heeft, maar over het algemeen zijn de mensen hartstikke tevreden over hoe we die keuring live verslaan. Dat mensen toch mee kunnen kijken, zonder dat ze erbij zijn hier."

De bezichtigingen zonder fysiek publiek hebben een positief effect op de paarden, zegt Akkerman. "Voor de paarden zelf is het waarschijnlijk wel veel rustiger, ze hebben veel minder prikkels van mensen eromheen en van muziek." De begeleiders van de paarden zijn er misschien minder blij mee zijn. "De voorbrengers zullen het wel jammer vinden dat er geen publiek bij is", denkt Akkerman.

In januari is er een tweede bezichtiging en daarna volgt de grote paardenkeuring. "Daar zijn ook altijd veel mensen bij, maar dat is dit jaar ook anders. Via de livestream zullen we dat ook allemaal verslaan."