Nachtopvang Zienn in Leeuwarden weer open voor daklozen vanwege kou

Omdat de temperatuur in de nacht van donderdag op vrijdag onder de nul graden komt en de gevoelstemperatuur nog lager is, kunnen daklozen weer in de winternoodopvang terecht. Vanaf vrijdag worden er hogere temperaturen verwacht en dan gaat de voorziening weer dicht.

De Leeuwarder nachtopvang heeft een speciale isolatieafdeling voor mensen met ziekteverschijnselen. Iedereen die in de nachtopvang wil slapen wordt gescreend en moet douchen. Wie koorts heeft, gaat via een speciale ingang naar de isolatieafdeling. Wie echt ziek is, mag overdag binnen blijven.