De Lawei komt met Kerstdinerbox: voor elke verkochte doos een kerstdiner naar de Voedselbank

Doel is om 450 boxen te verkopen, zodat alle huishoudens die afhankelijk zijn van de voedselbank ook thuis kunnen genieten van een avondmaal. Het theater maakt met deze actie geen winst, alleen de kosten voor het eten en het verpakkingsmateriaal worden gedekt. "Er zit een kerstgedachte achter", zegt Alfred Mathijssen van De Lawei. "Onze keuken, onze chef-kok, kwam met het initiatief om iets te gaan doen voor de maatschappij. Zij kwamen met het idee om de Voedselbank te ondersteunen in deze moeilijke tijd."

De Voedselbank Drachten is blij met het initiatief van De Lawei. "We hopen dat het een groot succes wordt en we zoveel mogelijk alle huishoudens die afhankelijk zijn van onze Voedselbank, van een diner kunnen voorzien", zegt bestuurslid Dirk Meijer. De Kerstdinerbox is te bestellen via de website van De Lawei of telefonisch wanneer de schouwburg open is.

Niet stilzitten

De horeca-activiteiten van het theater liggen a een tijd stil vanwege de coronacrisis, maar de medewerkers zitten niet stil. De dinerbox is niet het enige maatschappelijke initiatief van de schouwburg. Een groot deel van het personeel werkt ook als gastvrouw - of heer in Drachtster ziekenhuis Nij Smellinghe.