Basketballers Aris volgend jaar ook naar België: competities worden één: "Nieuwe stip op de horizon"

Dat betekent onder anderen dat de basketballers van het Leeuwarder Aris volgend jaar ook tegen Belgische clubs zullen spelen.

Het seizoen zal dan beginnen met twee nationale competities. De vijf beste clubs uit elk land spelen daarna tegen elkaar in de 'Golden Group', de andere teams komen terecht in de 'Silver Group'.

Kampioenen

Er zal ook een Nederlands kampioen uit de competitie komen: de beste Nederlandse ploeg in de Silver Group neemt het op tegen drie ploegen uit de Golden Group om het kampioenschap. De nationale kampioenen spelen daarna tegen de beste verliezers van de nationale play-offs, om de winnaar van de BeNeLeague te bepalen.

Aandacht voor jonge basketballers

In de nieuwe competitie moet er extra aandacht komen voor de jeugd, zo zegt Dutch Basketbal League-voorzitter Ramses Braakman. "In onze plannen gaan we ons ook sterk richten op jonge (potentiële) basketbalfans. Dat gaan we terugzien in onze communicatie en social media engagement. We willen graag met onze fans een passende nieuwe naam en huisstijl voor de nieuwe league ontwikkelen. Het geloof is enorm groot bij alle betrokkenen in de opzet van het nieuwe competitiemodel dat op alle fronten baanbrekend genoemd mag worden."

"Nieuwe stip op de horizon"

"Ik denk dat het een heel belangrijk besluit is voor het basketbal in Nederland en België. Wereldwijd is het een enorme sport maar in beide landen krijgen we het niet echt van de grond", zegt manager Sierd Dijkman van Aris. "We denken dat we met dit instrument onze dalende begroting kunnen omkeren en een nieuwe stip op de horizon hebben."

Hoewel de Belgen over het algemeen sterker zijn in het basketbal, hadden ook zij problemen met hun competitie. "Dat is vanaf de historie al zo, er is ook veel meer geld. Maar daar hadden ze ook het probleem dat er maar tien ploegen zijn, dat is niet genoeg voor een competitie."