Drachtster Boys mag in januari mogelijk nog niet los: "De trainers hadden stoom uit de oren"

"Het eerste dat bij me opkwam was, we kunnen weer los, het mag weer zijn", dacht coördinator zaalvoetbal bij Drachtster Boys, Cor Kramp, dinsdag nog. Woensdag kwam echter een heel ander bericht van voetbalbond KNVB.

"Jongens, ho ho ho, even de euforie inhouden, want het geldt voor de mannen maar misschien niet voor de vrouwen, want die hebben geen Europese competitie. En het is nog maar de vraag of de vrouwenteams zich wel aan de protocollen kunnen houden", omschrijft Kramp de Mail. "De beide trainer hadden stoom uit de oren."

"Ik ben mijn gebit al kwijt"

Op vragen van Omrop Fryslân antwoordde de KNVB echter dat er geen verschil is tussen mannen en vrouwenteams, en dat de zaalvoetbalvrouwen wat de bond betreft loskunnen. Bij Drachtster Boys begrijpen ze er dan ook niet meers van. "Ik ben mijn gebit al kwijt", lacht Kramp.

De bond gaat er volgens Kramp al vanuit dat de clubs de coronaprotocollen niet voor elkaar krijgen, terwijl dat protocol nog helemaal niet bekend is. "Dat is des KNVB's, maar het slaat helemaal nergens op. Maar laten we als clubs nu eerst maar eens een conferentie houden en dan moeten ze maar zeggen wat zo'n protocol inhoudt."