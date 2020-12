Leeuwarder stadskunstenaar steunt lokale winkeliers met raamversieringen

De Chileense Cote Create is bezig met het opfleuren van ramen van winkeliers in kerstsfeer. Eerder deed ze dat voor de horeca, maar dat staat helemaal stil. In haar kunst is het sociale aspect belangrijk. Helemaal nu in coronatijd.

"Ik beschilder al zo'n drie jaar ramen. Mensen kennen me er misschien van. Zo heb ik een grote raamschildering gemaakt op de Voorstreek. Ik gebruik vaak Instagram om de inwoners van Leeuwarden te bereiken. Daar heb ik veel volgers. Als ik de foto's erop gezet hebben, bellen ze me op voor een opdracht."