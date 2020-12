"Beeld Roosje Cohen verdient plek op eerdere veemarkt in Leeuwarden"

Het staat er maar gevaarlijk daar op de hoek, zegt kleindochter Lies Norberhuis van Betje Cohen. Als mensen uit de bocht vliegen met de auto of ze hebben een slokje op, dan gaat het mis.

De Joodse Betje en Roosje Cohen overleefden de oorlog. Ze waren verkoopsters op de veemarkt en op de Schrans. In 1998 kwam het beeld bij de spoorwegovergang te staan. Door een herinrichting is het beeld verplaatst. Het staats sinds kort eenzaam en alleen op de kleine verhoging tussen de fietsers en de auto's en daar zijn veel Leeuwarders niet over te spreken. Op de oude plek waren er ook banken bij en groen. Het is nu een kale bedoening. Een speciaal opgerichte actiegroep hoopt dat Roosje een betere plek krijgt.

Het kunstwerk staat dan wel voor de zussen Betje en Roosje Cohen, alleen Roosje is met haar kinderwagen afgebeeld. Betjes kleindochter heeft het altijd vreemd gevonden dat het beeld van Roosje op de Schrans uitkeek, want daar stond ze niet. Haar ome Betje had daar wel een winkeltje.

De gemeente laat weten dat het beeld vrijdag weggehaald wordt. Het komt in de opslag tot er een andere plak gevonden is. Dat het beeld nu naar de opslag gaat, vindt de kleindochter maar niets. Als je een paar dagen zoekt, vindt je zomaar een geschikte plek, zegt ze.