Ramen en deuren open om scholen te ventileren: "Had ik maar een dikke trui aangedaan"

In de lokalen hangen meters die aangeven hoe het ervoor staat met het CO2-gehalte in de ruimte. Op basis daarvan weten leraren of er ramen open moeten of niet. "Het is eigenlijk wel belangrijk om elke les minimaal, en dat kan bij leswisselingen, vijf minuten te ventileren. In principe moet dat voldoende zijn", zegt directeur Sipke Saakstra.

De school heeft extra kachels aan om de school een beetje op temperatuur te houden. "We hebben ouders ook gevraagd: zorg ervoor dat de kinderen met warme kleding op school komen. Ze mogen ook de jas in de klas aanhouden, zodat het voor iedereen toch een beetje geschikt blijft", zegt Saakstra.

Concentratie

De ene leerling heeft meer last van de kou dan de ander. "Mij stoort het niet zo, maar misschien anderen wel. Dat zou ik ook wel snappen, dat het afleidt", zegt Remco uit de eerste klas. "De concentratie is net wat minder dan normaal, maar het lukt wel", zegt Dirk Jan uit de derde. "Maar door de wind denk ik er wel aan dat het koud is", zegt Dirk Jan, die vindt dat dat wel voor afleiding zorgt.

Volgens de directeur heeft de kou geen negatieve invloed op de leerresultaten. "Het is niet zo dat ik docenten hoor zeggen dat ze de aandacht er niet meer bij kunnen houden. Eigenlijk mogen we daar best wel tevreden over zijn tot nu toe", zegt Saakstra.