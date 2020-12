Medewerker gevangenis Leeuwarden besmet met corona, twintig gedetineerden in quarantaine

Nu ze negatief getest zijn, mogen ze weer meedoen aan het reguliere dagprogramma in de gevangenis. De besmette medewerkers is thuis in quarantaine gegaan, laat vestigingsdirecteur Gino Tibboel van de penitentiaire inrichting weten.

Omdat de medewerker mogelijk al besmet was toen hij nog aan het werk was, is er contactonderzoek gedaan en zijn de twintig gedetineerden zo snel mogelijk getest en preventief in quarantaine geplaatst. Tibboel is blij dat de tests negatief waren. "Gelukkig bleek er niemand besmet te zijn."