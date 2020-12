Houtcentrales in Bitgum en Beetsterzwaag mogen voorlopig open blijven

De houtcentrale van paprikateler Jaap Vink uit Bitgum hoeft nog niet dicht. Ook de houtoven in Beetsterzwaag, die twee gebouwen van zorginstelling Lyndenstein verwarmt, mag voorlopig open blijven. De provincie had besloten dat de houtcentrales uiterlijk vrijdag moesten worden stilgelegd, nadat de milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) vaststelde dat de stikstofuitstoot te hoog is volgens de huidige regels. Het stilleggen van de houtcentrales is nu met zes weken uitgesteld. Omdat die termijn pas ingaat na het behandelen van het bezwaarschrift is er nu tijd tot april om een oplossing te zoeken.