Drie maanden gevangenisstraf voor coronahoester

Een man uit Leeuwarden heeft drie maanden gevangenisstraf gekregen omdat hij drie agenten in het gezicht had gehoest en daarbij geroepen had dat hij corona had De man werd enkele weken geleden aangehouden bij zijn huis. Hij had ruzie met de buren en was niet rustig te krijgen. De politie werd erbij gehaald om de man mee te nemen naar het bureau. Daartegen verzette hij zich en op het bureau hoestte hij de agenten in het gezicht.