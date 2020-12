Milieufederatie: Nieuwe stikstofwet is compromis, het had veel beter gekund

Het kabinet is het woensdag eens geworden met de oppositiepartijen SP, SGP en 50 PLUS over de nieuwe stikstofwet. Om voorzitter Pieter de Haan van de Friese Milieufederatie hadden de uitkomsten veel beter mogen zijn. De commissie-Remkes stelde 50 procent reductie stikstofuitstoot voor en in de nieuwe wet wordt het 40 procent. De Haan verwacht nieuwe juridische procedures, afgaande op uitspraken van milieudeskundige Johan Vollenbroek.

Constante uitstoot: piekbelasting

Het is beter om te kijken naar waar de meeste constante stikstofuitstoot vandaan komt - ook wel piekbelasting genoemd - en daar dan iets aan te doen, aldus De Haan. "De uitstoot van de bouw is tijdelijk. Als bijvoorbeeld de aanleg van een weg voltooid is, veroorzaakt de wegenbouw op die locatie daarna geen uitstoot meer."

"Journalistiek platform Investico heeft onderzoek gedaan naar de piekbelasters. Zo is er in Nederland een kalkoenbedrijf dat een hogere uitstoot heeft dan de verlaging van de maximumsnelheid van al het verkeer in Nederland, van 130 naar 100 km per uur, samen."