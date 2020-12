164 nieuwe besmettingen in Fryslân, meeste sinds 26 oktober

Er zijn de afgelopen 24 uren in Fryslân 164 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat zijn er 29 meer dan woensdag, toen waren het er 135. De laatste keer dat er meer waren dan 164, was op 26 oktober. Toen werden op een dag 208 nieuwe besmettingen gemeld. Over de laatste zeven dagen is het gemiddelde aantal dagelijkse besmettingen 137.

Het dagelijkse aantal besmettingen de afgelopen drie weken (als de grafiek niet goed te zien is, klik dan hier):