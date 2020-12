Friese grensrechter bij PSG-Istanbul: 'Stilleggen wedstrijd bij racisme alleen maar steunen'

De wedstrijd werd dinsdagavond stilgelegd nadat de vierde official een racistische opmerking zou hebben gemaakt tegen een assistent-trainer bij de Turkse club. De UEFA had daarna nieuwe arbiters aangesteld, onder wie Diks. Hij vertelt dat het restant van de wedstrijd rustig is verlopen, na de tumult van dinsdagavond.

Voor het begin van de wedstrijd gingen beide teams en de arbiters op de knie om de middelcirkel heen. Diks: "Vanuit de clubs, in overleg met de UEFA, is besloten om echt aandacht te gaan schenken aan het racismeverhaal. Daaruit is deze actie naar voren gekomen."

Overal tegen racisme in actie

Over het incident van dinsdagavond zelf wil Diks niet veel zeggen. "Het is lastig om daar een oordeel over te hebben. De exacte toedracht wordt nog onderzocht, dat ligt nu bij de UEFA. Als er echt sprake van racisme is, dan kan ik het stoppen van een wedstrijd alleen maar ondersteunen. We moeten met z'n allen ervoor zorgen dat we overal tegen racisme optreden."