Mondriaan Fonds steunt musea: "Zo komen we de tijd wel door"

Ze kunnen het geld goed gebruiken in Sneek, vertelt directeur Meindert Seffinga. "We hebben een vrij roerig jaar gehad: eerst al tien weken dicht, laatst nogmaals twee weken. Dan heb je geen inkomsten, maar wel uitgaven. Wegwijzers, een systeem om kaartjes te reserveren, desinfectiemiddels. Dat telt wel op."

Daardoor komt het museum dit jaar uit in de rode cijfers. "Wel een beetje, maar deze bijdrage zorgt er wel voor dat we veel minder tekort hebben. Dus dit geld is ontzettend welkom, zo komen we de tijd wel door."

Minder druk

Seffinga merkt wel dat het minder druk is in het museum. "Over het hele jaar gekeken zitten we op 75 procent van de bezoekers dat we normaliter zagen. Deze zomer was het weer drukker dan anders. Heel Nederland was in Fryslân op vakantie. Maar in september droogde dat weer op. We missen voornamelijk de groepen en schoolklassen." En het blijft nog langer onzeker. "Het verandert allemaal heel snel. Daar zijn we al een beetje aan gewend. Dan is zo'n bijdrage heel welkom."