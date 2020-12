Relatief veel besmettingen opgelopen in koffie- en pauzeruimtes

Ook herhaalt het AZNN dat mensen op de werkvloer zich aan de regels moeten houden, omdat relatief veel besmettingen op worden gelopen in koffie- en pauzeruimtes.

In alle provincies neemt het aantal afgenomen testen toe. Het AZNN meldt dat de grote nieuwe teststraat in Leeuwarden naar verwachting in december wordt geopend.

Reguliere zorg kan nog niet op worden geschaald

Met de groei in het aantal coronabesmettingen, is het ook nog altijd druk in de ziekenhuizen. Dat betekent volgens het AZNN niet dat de kritieke, niet-uitstelbare zorg in onze regio wordt uitgesteld, maar wel dat de reguliere zorg nog niet kan worden opgeschaald.

Op dit moment worden er in onze regio nog alle dagen patiënten uit andere regio's overgenomen om de druk op de Nederlandse ziekenhuizen zo gelijk mogelijk te verdelen.

Vaccinatiebeleid

Er zijn, zowel landelijk als regionaal, veel vragen rondom het coronavaccin, verneemt het AZNN. Daarom is er nu een regionale werkgroep geformeerd om het vaccinatiebeleid voor de noordelijke regio's nader te verkennen. De groep houdt zich bezig met een aantal overkoepelende vraagstukken, en komt wekelijks bij elkaar.