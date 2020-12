Aandacht mensenrechten nodig: "Etnisch profileren is nog steeds een groot probleem"

In Leeuwarden was donderdagochtend een speciale ceremonie bij de Oldehove. Leerlingen van Piter Jelles Impuls, Beyers Naudé en De Sprong droegen de vlag over het plein. "Je ziet dat nog steeds niet iedereen gelijk wordt behandeld", zegt een van de leerlingen. "Dat vind ik absurd. We wonen hier al zo lang met z'n allen. Het is dus heel belangrijk dat hier aandacht aan wordt gegeven, dat het beter kan. In Nederland en in het buitenland."

Nog veel rechten geschonden

Bij de presentatie was ook directeur Mirka Antolovic van Tûmba. De vlag als symbool voor het respecteren van de mensenrechten is volgens haar heel belangrijk: "We hebben bepaalde rechten afgesproken die we willen behouden, maar in de wereld worden heel veel mensenrechten geschonden."

Dus ook in Nederland: "Etnisch profileren is nog steeds een groot probleem. Amnesty International bericht daar heel vaak over. En kijk naar uitgeprocedeerde asielzoekers die in de gevangenis terechtkomen. Dat zijn allemaal schendingen van de rechten van de mens."