Geldboete voor Drachtster vanwege dodelijk ongeluk met scootmobiel

De Drachtster reed op 5 juni 2019 met zijn auto op de Torenstraat in zijn woonplaats toen hij op het laatste moment zag dat een scootmobiel een zebrapad wilde oversteken. Beide bestuurders schrokken van elkaar en gaven een ruk aan het stuur. De scootmobiel viel om, de bestuurster viel op haar hoofd. De vrouw had een hoofdwond en werd per ambulance afgevoerd. Tweeënhalve maand later overleed ze.

De automobilist had zich schuldig gemaakt aan een verkeersovertreding, hij had geen voorrang verleend, maar van een aanrijding was geen sprake. En dus stond de te eisen straf in geen verhouding tot de gevolgen, besefte ook de officier van justitie. Zij eiste een geldboete van 500 euro. Een voorstel dat door de rechter werd overgenomen. Hij was zich ervan bewust dat de straf het verdriet van de nabestaanden op geen enkele manier kon compenseren.

Hij stelde voor dat de verdachte en de nabestaanden, die op de publieke tribune zaten, toch maar eens met elkaar om de tafel gingen zitten. De Drachtster had wel telefonisch contact gehad met de zoon van het slachtoffer, maar dat vond de rechter "een beetje mager". "U moet proberen met elkaar te praten, dat is misschien wel goed." De officier had eerder al opgemerkt dat de Drachtster "zal moeten leven met de gedachte dat door zijn toedoen iemand is overleden".