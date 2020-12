Verhuizing De Skalm naar oud gemeentehuis Leeuwarderadeel: 'kwalitatief een stuk beter'

Volgens penningmeester Hendrik bij de Leij van De Skalm was het niet per se nodig om van gebouw te wisselen. "Nodig was het eigenlijk niet, maar toen ons werd gevraagd of we over wilden naar het gemeentehuis, hebben wij met 'ja' geantwoord. Anders hadden we hier in het huidige gebouw veel onderhoud moeten doen."

Ook al lijkt het aan de buitenkant wel wat, aldus Bij de Lei, het gebouw heeft een slechte klimaatbeheersing en zijn de energiekosten ontzettend hoog. "Wij hopen dat het in het nieuwe gebouw veel beter wordt."

Een nieuw oud gebouw

Het huidige gebouw van De Skalm is 28 jaar oud, een stuk jonger dan het gebouw waar de stichting naartoe verhuist. Voorzitter van de Skal, Johannes Bijlsma: "Het nieuwe gebouw is meer dan vijftig jaar oud. Maar kwalitatief is het beter. Het ligt mooi in het centrum, en als het goed is, krijgt het ook een monumentale status. De eerste tekeningen zijn gemaakt en dat ziet er ontzettend goed uit."

Alle activiteiten die De Skalm nu faciliteert, gaan mee over naar het nieuwe gebouw. "Het krijgt een mooie uitstraling. Daar kunnen we ook alles doen. Alles wat hier in zit, Dbieb, de kookstudio, de dansschool, gaat mee naar het gemeentehuis. Dat was onze eis."