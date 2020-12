Campagne tegen huiselijk geweld eindigt bij vrouwenbeelden op zeedijk bij Holwerd

De afsluiter is ook coronaproef, dat is het doel. Een tiental vrouwen loopt in het schemerlicht in optocht bij de Holwerder zeedijk naar de twee grote vrouwenbeelden van kunstenaar Jan Ketelaar op de dijk. Die zijn ook oranje uitgelicht.

Overweldigend

Hinke Veenstra van Orange the World kijkt tevreden terug op de actie. De belangstelling was overweldigend, vertelt ze. Gebouwen overal op de wereld zijn in het oranje licht gezet. In Fryslân waren dat onder andere ook het stadhuis van Harlingen en de Waterpoort in Sneek.

Dat brengt bovendien mooi plaatjes op die mensen deelden op sociale media. Dat helpt ook mee bij het genereren van meer aandacht. Nu mensen met de corona meer op zichzelf zijn aangewezen, zijn sociale media belangrijker dan ooit.

Bij bedrijf werken veiliger dan thuis

Na de opening op het Gouverneursplein in Leeuwarden heeft de initiatiefnemer gesprekken gehad met vrouwen die zijn getroffen door huiselijk geweld. Dat komt, zoals bekend, meer voor vanwege het verplichte thuiswerken vanwege dreigende coronabesmettingen.

Sommige vrouwen hebben hun werkgever zelfs nadrukkelijk gevraagd of ze weer op het bedrijf konden werken, vertelt Hinke Veenstra. Thuis is het niet veilig.

Telefoonnummer

De komende tijd zal de organisatie gebruiken om een nieuwe campagne te bedenken voor komend jaar. Meldingen van huiselijk geweld kunnen nog altijd worden gedaan op telefoonnummer 0800-2000.