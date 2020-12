Burgemeester Achtkarspelen roept ouders op: houd kinderen in bedwang

Dat is niet altijd eenvoudig, want veel dingen gaan niet door. "Ze mogen niet op het sportveld, niet in de kroeg, de keten zijn dicht. Dus dat ze elkaar opzoeken, dat snap ik. Het kan ook, als ze de afstand bewaren. Maar wat niet acceptabel is, is dat zo'n acht bushokjes zijn opgeblazen in Surhuisterveen en bankjes zijn afgebrand in Twijzelerheide. Dat is vandalisme. Dus ik snap de situatie, maar dat kan echt niet."

Brouwer hoopt dat ouders en verzorgers met de kinderen in gesprek gaan. "Want we kunnen niet ieder bankje of ieder bushokje bewaken. Dus bespreek de situatie met de kinderen, bespreek de situatie waar we in zitten. En gedraag je." Zelf proberen de gemeente, de politie, de boa's en de jongerenwerkers ook met de jeugd in gesprek te gaan. "We kunnen vragen hoe het met ze gaat. Dan hebben we een gezicht en de jeugd heeft dan een gezicht van ons."