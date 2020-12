Lutz Jacobi wil minder activiteit op Wadden: "Dat hoort niet in werelderfgoed"

Zo wordt er zout, gas en energie gewonnen in de Waddenzee. "Dat hoort niet in een werelderfgoedgebied", zegt het oud-Kamerlid voor de PvdA. "En het hoeft ook helemaal niet. Er zijn voldoende plekken op de wereld voor zoutwinning. Er zijn ook plannen voor grootschalige energieopwekking. Daar is de Waddenzee helemaal niet geschikt voor. Dus daar moeten we altijd maar tegen strijden. Daar staat de Waddenvereniging voor, en gelukkig staan we daarin niet alleen."

"Absoluut opnieuw een ramp"

Het nieuws van eerder deze week dat opnieuw een vrachtschip containers heeft verloren boven de Wadden maakt Jacobi dan ook boos. "Nederland kan heel veel doen om dit gevoelige gebied te beschermen." Minister Van Nieuwenhuizen neemt nu wel maatregelen, maar zegt ook dat bepaalde zaken internationaal geregeld moeten worden. "Maar van sommige dingen kun je gewoon zeggen: dit willen we. Je kunt de Kustwacht meer bevoegdheid geven, je kunt schepen niet meer toelaten tot het gebied. Zulke grote schepen, dat kan gewoon niet. Er komt daardoor ook absoluut opnieuw een ramp."