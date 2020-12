Nieuw gedicht van de Dichter fan Fryslân: 'Asman'

Dichter fan Fryslân Nyk de Vries' nieuwe gedicht 'Asman' is deze keer speciaal geschreven, in opdracht van Historisch Centrum Leeuwarden, voor het 150-jarig jubileum van de Leeuwarder Stadsreiniging. Het gedicht in de Liwwadder versie staat op de poëziesteen die aan de Schrans in Leeuwarden is onthuld. Het is het achtste gedicht van de Dichter fan Fryslân. De vertaling naar het Liwwadders is van Anne Feddema. De Nederlandse tekst is van Nyk de Vries.