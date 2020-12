Meerderheid voor Stikstofwet in beide Kamers, met behulp van oppositiepartijen

De afgelopen dagen is lang gesproken over het wetsvoorstel. In ruil voor de steun krijgen SP, 50PLUS en de SGP onder andere de toezegging dat in 2035 bijna driekwart van de gevoelige natuur niet meer beschadigd wordt door de stikstofneerslag. Daarvoor moet de uitstoot van stikstof de helft minder worden.

Lijkt op advies Remkes

Het plan van het kabinet was aanvankelijk om in 2030 de stikstofuitstoot met 26 procent terug te brengen. De nieuwe afspraak lijkt meer op het advies van de commissie-Remkes. Die zei dat de uitstoot in 2030 met de helft terug moet. Verder zet het kabinet een tussendeal in de wet: 40 procent van de natuur moet op een gezond stikstofniveau zitten in 2025. En er komt onder andere 20 miljoen euro voor zorgbuurthuizen, als onderdeel van een extra impuls voor de woningbouw.