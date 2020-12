Op knieën door Midsland aan Zee op zoek naar watercrassula

En dat is een langzaam proces waarbij de ecologen op knieën door deze gebieden kruipen om de kleinste restanten op te speuren. Want als je daar niet op past, gaat het zomaar mis. In totaal moet zo 15 hectare aan gebied bekeken worden.

Niet iedereen kan dat doen, zegt Janneke van der Loop van de stichting Bargerveen. "We doen het ook met meerdere mensen die hier goed in zijn gespecialiseerd en we leiden ook mensen op voor dit soort werk." Leeftijd speelt ook een rol. "Er zijn mensen die het niet meer kunnen doen. Het zijn vooral de jongeren die dit goed trekken", zegt ze terwijl ze met grote kniebeschermers kruipt. Er komt zo nu en dan weer crassula terug. Bijvoorbeeld door ganzen, maar ook door mensen of honden die in nog besmet gebied geweest zijn.

"Soorten die je anders kwijt zou raken"

Het is voor het eerst dat er geprobeerd wordt op zo'n grote schaal watercrassula helemaal weg te halen. Het project wordt in opdracht van provincie Fryslân gedaan. Het is heel belangrijk want anders verliest de karakteristieke natuur van de natte duinvalleien het van deze exoot.

Van der Loop kan ook wel genieten van die natuur: "Onder andere oeverkruid is een plant die hier veel voorkomt en het gebied is aangewezen voor de beschermde rugstreeppad en vooral in warmere periodes kom je veel van die rugstreeppadjes tegen. Het zijn ook soorten die je wilt beschermen met dit soort werk en die je anders kwijt zou raken."