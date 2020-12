Friese Anjer uitgereikt aan De Kast: "Als we terugkijken, kunnen we trots zijn"

De band heeft niet alleen veel hits gescoord, maar ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het uitdragen van de Friese taal en identiteit, landelijk en internationaal.

Syb van der Ploeg was er stil van. "Van al die verhalen en mooie filmpjes, er kwam zoveel boven. We hebben heel wat meegemaakt in die 30 jaar, maar als band kijken we eigenlijk alleen maar vooruit, maar als we terugkijken, kunnen we best wol trots zijn op wat we gedaan hebben."

Mooiste prijs

Hij noemde het de mooiste Friese prijs die je kan krijgen. "We zijn begonnen met de Friese Popprijs in 1996, nu 25 jaar later deze prijs, dat is mooi."

Commissaris van de Koning Arno Brok, ook voorzitter van het Cultuurfonds Fryslân, overhandigde de prijs in de Statenzaal in het provinciehuis. "Cultuur heeft kwaliteit van leven aan, het geeft verwondering, creativiteit. Het geeft de ruimte om te ontdekken, om te ontwikkelen, en dat ligt nu lastig", zei commissaris Brok. "Deze tijd legt een blokkade op de ontwikkeling van de mensen die dragen zijn voor de cultuur en de culturele sector."