Journalist en Fries om utens vindt bijzonder plakboek over prins Bernhard

"Het zag er wel uniek uit, maar er stonden niet veel foto's op de veilingwebsite, dus ik moest het wel wat op de gok kopen", vertelt Lammert de Bruin. "Gisteren kwam de post en ik viel bijna van mijn stoel." Hij zag meteen al dat het originele foto's waren. De Bruin kocht het boek van een antiquair in Massachusetts.

"Dat is mooi om in handen te hebben"

"Het boek staat vol met foto's, uitnodigingen van staatshoofden en menu's van diners. Het moet wel van iemand geweest zijn die dichtbij prins Bernhard stond." Dat was ook zo, het is samengesteld door luitenant Anton Elbers, adjudant van de prins. "Hij ging overal mee naartoe en zat bij allerlei etentjes. Er zit zelfs een ansichtkaart in, geschreven door de prins zelf. Uit Kenia, met twee neushoorns voorop. Dat is mooi om in handen te hebben."

Later verhuisde Elbers naar de Verenigde Staten, waar hij tot zijn dood in 2006 woonde. Het is niet bekend hoe het plakboek bij de antiquair kwam. De Bruin heeft er 60 euro voor betaald.

Hij wil eerst kijken wat er precies allemaal op de foto's te zien is. "Ik ben al door een uitgever benaderd om een boek te schrijven."