Steeds meer leegstand in centrum Dokkum

"Dat corona zijn invloed heeft mag duidelijk zijn. Er zijn middenstanders die het niet meer kunnen bolwerken. Ook door de toename van de online verkopen hebben ondernemers in het winkelgebied het lastig", zegt ondernemer Peter Schregardus. Hij is ondernemer van verschillende logistieke bedrijven en is door en door Dokkumer.

"Vanaf januari komt er geld vrij om ook gevels van panden in de binnenstad op te knappen. Dat geeft juist kansen om van je gebouw aan de buitenkant weer een visitekaartje te maken. Pot het geld niet op maar doe er juist in deze periode wat mee", roept Schregardus op.

"In Leeuwarden en Groningen heb je meer mensen dus potentieel ook meer klanten. We moeten juist die extra's bieden waar bezoekers van de Dokkumer binnenstad een thuisgevoel van krijgen. Panden die er aan de buitenkant netjes uitzien en extra service die je in de winkels krijgt. Daardoor kunnen we juist in Dokkum extra toeristen aan ons binden.

Toeristen wisten Dokkum in de zomer wel te vinden.