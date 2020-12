Oud-burgemeester Ameland heeft grote zorgen over mogelijk nieuwe containerramp

Dinsdag kwamen er berichten naar buiten van een mogelijk nieuwe containerramp in de Noordzee. Zo'n 185 kilometer boven Schiermonnikoog zouden van een schip meer dan tweehonderd containers overboord geslagen zijn. Het is nog niet duidelijk om welk containerschip het gaat. De Duitse kustwacht doet daar onderzoek naar.

De Hoop is niet geschrokken van het nieuws van een mogelijk nieuwe ramp: ''Het is heel vervelend dat ik dat elke keer moet zeggen, maar het gebeurt elke dag. De volgende ramp zit er ook alweer aan te komen. We weten alleen nog niet waar en wanneer, maar hij komt wel.''

Niet veilig

Er zijn nog steeds onderzoeken aan de gang naar deze containerrampen. In één van de onderzoeksrapporten wordt geschreven dat grote containerschepen niet veilig zijn bij bepaalde weersomstandigheden en dat de containers niet goed vastzitten. Voor De Hoop is dat geen nieuws. ''Dat wisten we al een tijdje, ik weet dat al veertien jaar. Daar zijn ook al drie onderzoeken naar geweest.''

De Hoop zegt dat het geregeld moet worden bij de internationale maritieme organisatie (IMO) in Londen. "Daar zitten ministers en een heel stel scheepvaartdeskundigen van over de hele wereld.''