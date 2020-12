Horecaondernemers blij met extra steun van het Rijk, maar blijven kritisch

Rekensom

"Het is maar net welke rekensom je erop loslaat," zegt Timo Slump van het Theehuis in Grou. "We zijn natuurlijk blij met de steun, laat dat helder zijn. Ook wil ik zeggen dat we corona niet onderschatten. We weten dat het bestaat, dus snappen we dat er oplossingen gezocht moeten worden om corona tegen te gaan. Maar het moet voor ons wel werkbaar blijven. Het probleem is dat de omzet gerekend wordt en niet zozeer de vaste lasten. We krijgen dus twintig procent erbij, maar dat wordt vanuit de omzet gerekend. We zijn in oktober open geweest, dus die omzet ligt dan wat hoger, maar dat was open met beperkingen."

Slump onderbreekt zijn verhaal even om de keuken van zijn restaurant in te lopen. Zijn personeel is druk aan het werk om de take-away voor deze kersttijd klaar te maken. "Het is een heel slecht jaar geweest", zegt kok Anne Tjeerd de Jong terwijl hij in een pan saté roert. "De steun is mooi, maar het is niet genoeg denk ik."