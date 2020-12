Hij staat nu een jaar in Ritsumazijl: de eerste brug van biomateriaal in Europa. De brug is volledig van biocomposiet gemaakt, oftewel van vlas en hars. De brug is vorig jaar december geplaatst, maar hoe staat het er nu mee? Meer dan 200 sensoren meten het effect van zon en vocht op de brug. Nu wordt duidelijk of de brug echt zo goed is als men beweert.